Élvio Sousa acusa Eduardo Jesus de fugir "ao escrutínio da Justiça"

O secretário-geral do Juntos Pelo Povo (JPP) afirmou hoje, através de um comunicado, que quem “não tem nenhuma preocupação” com “o grau de ofensa à dignidade das pessoas e ao próprio Parlamento, não se esconde atrás da imunidade parlamentar”.

Élvio Sousa reagia assim à decisão da Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) que recusou levantar o pedido de imunidade ao secretário regional do Turismo, Ambiente e Cultura, efectuado pelo Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

ALRAM rejeita levantamento de imunidade a Eduardo Jesus por um voto Pedido relacionado com alegadas declarações ofensivas no debate do ORAM 2025 foi chumbado com 24 votos contra e 23 a favor Inês Paiva , 03 Junho 2026 - 10:20

A votação juntou todos os parlamentares da oposição a favor do levantamento da imunidade, com 23 votos, e uniu contra a coligação PSD/CDS, com 24 votos.

“O senhor secretário Eduardo Jesus dirigiu um pedido de desculpas à presidente da Assembleia, mas até hoje não se dignou pedir directamente desculpas ao deputado do JPP”, critica. “Eduardo Jesus ofende o Parlamento quando utiliza linguagem imprópria, agressiva e inaceitável contra os deputados, mas também ofende os deputados na sua honra, dignidade e reputação apenas por fazerem perguntas que não eram do seu agrado”.

Élvio Sousa diz que “quem foge ao escrutínio da Justiça e se refugia na imunidade protegida apenas pelos partidos que governam, significa que tem a consciência pesada e medo de enfrentar a verdade e os factos, pois com certeza que sabe que foi agressivo, impróprio e nada elevado para com os deputados e a instituição Parlamento”.

Em causa está uma polémica relacionada com expressões utilizadas pelo governante durante o debate do Orçamento da Região Autónoma da Madeira para 2025 (ORAM 2025), onde foram proferidos termos dirigidos a deputados da oposição que geraram contestação política e pública.