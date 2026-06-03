DRP desconhece alegadas embarcações retidas no mar à espera de descarga

A Direcção Regional de Pescas (DRP) afirma não ter conhecimento das situações denunciadas por um pescador ao DIÁRIO, que relatou a existência de embarcações retidas no mar à espera de autorização para descarregar o pescado.

"Em momento algum a DRP deu indicações aos armadores, nem tão pouco foi relatado qualquer constrangimento ou pedido à DRP, que consubstancie estas afirmações", começa por dizer em comunicado.

Esclarece que "o tempo de espera das embarcações foi o normal, respeitando a ordem de chegada e, em alguns casos, as relações comerciais entre armadores e operadores económicos".

Acrescenta ainda que "apesar dos constrangimentos no condensador evaporativo do sistema de frio do Entreposto Frigorifico e da Lota do Caniçal, aquela infraestrutura, assim como a do Funchal, mantiveram-se operacionais, fruto de uma operação alternativa, montada rapidamente pela Direcção Regional de Pescas, com recurso a contentores de frio amovíveis, que asseguram de imediato as necessidades do mercado".

A DRP esclarece também que "a avaria do motor evaporativo em nada está relacionada com a produção de gelo, que se encontra regularizada há semanas, sem qualquer restrição no seu fornecimento, no Funchal e Caniçal".

Prossegue, referindo que "o sistema de frio do Entreposto Frigorifico e da Lota do Caniçal ficou operacional desde a tarde de segunda-feira, tendo sido desmontado e reparado em 2 dias úteis".

A DRP "assegura, veementemente, apesar das insinuações irresponsáveis, que a segurança alimentar nunca esteve em causa, tranquilizando desta forma os consumidores".

Por fim, diz que "ao contrário do que diz a notícia vinda hoje a público, o modelo de captura /descarga de atum, conforme o tamanho da embarcação, solicitado pela organização de produtores da Madeira e dos Açores, para prolongar a época de captura e estabilizar preços, não foi adoptado apenas este ano, mas sim desde 2023, através da portaria nº: 230/2023".