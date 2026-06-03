Madeira em boa perspectiva com as outras regiões ultraperiféricas

A Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje a 5.ª edição do Barómetro das Regiões Ultraperiféricas (RUP), um instrumento que reúne indicadores estatísticos das nove regiões ultraperiféricas da União Europeia, permitindo comparar o seu desempenho em diversas áreas económicas e sociais. A Madeira, por comparação com os Açores, Canárias, Guadalupe, Martinica, São Martinho, Guiana Francesa, Maiote e Reunião, está me destaque positivo por vários indicadores, mas também negativos.

A edição de 2026 apresenta informação organizada em 17 capítulos temáticos, abrangendo áreas como população, educação, saúde, mercado de trabalho, rendimento, contas económicas, empresas, turismo, criminalidade, competitividade regional e progresso social. Em simultâneo, foi disponibilizado um novo mapa interativo que facilita a consulta e comparação dos resultados entre as diferentes RUP de Portugal, Espanha e França.

Os dados mostram que a Madeira continua a destacar-se em vários indicadores. No mercado de trabalho, a Região, juntamente com os Açores, registou uma das mais baixas taxas de desemprego jovem entre todas as RUP.

Na área da educação, a Madeira ocupa a terceira posição na taxa de escolaridade de nível superior entre os residentes dos 30 aos 34 anos. Já nas contas económicas, surge como a região ultraperiférica mais próxima da média da União Europeia em termos de Produto Interno Bruto (PIB) por habitante.

Foto DREM

Os resultados relativos ao rendimento e às condições de vida colocam a Madeira e os Açores em posição destacada face às restantes RUP nos principais indicadores de pobreza e desigualdade.

No tecido empresarial, a Madeira apresenta a maior densidade de empresas entre as regiões da Macaronésia. No turismo, a Região integra o grupo das RUP com melhores resultados na taxa de ocupação-cama, a par das Canárias, ambas com valores próximos dos 70%.

Em matéria de segurança, a Madeira regista o menor número de crimes por 100 mil habitantes entre as regiões ultraperiféricas analisadas.

O Barómetro evidencia ainda o posicionamento da Região nos índices europeus. No Índice de Competitividade Regional da União Europeia, a Madeira ocupava a segunda posição entre as RUP. Já no Índice de Progresso Social da UE, Madeira e Açores registaram uma subida no ranking.

Entre os restantes indicadores, a Madeira foi a RUP com a maior taxa de crescimento migratório, embora tenha registado simultaneamente a mais baixa taxa de crescimento natural da população.

O Barómetro das Regiões Ultraperiféricas é elaborado com base em informação oficial proveniente de diversos organismos estatísticos nacionais e europeus, constituindo um instrumento de referência para a análise comparativa destas regiões.

Para saber mais sobre estes indicadores, consulte este mapa interactivo.