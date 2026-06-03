"Festa da Autonomia" na Francisco Franco encerra 'Check-Out Week'

A Escola Secundária Francisco Franco promove, no próximo dia 5 de Junho, a partir das 20h00, na entrada principal da escola, a "Festa da Autonomia", evento que marca o encerramento oficial da 'Check-Out Week', uma iniciativa organizada por alunos finalistas com o objetivo de proporcionar uma despedida memorável à comunidade estudantil.

Integrada na última semana de aulas, a 'Check-Out Week' reúne um conjunto de atividades lúdicas e culturais dinamizadas pelos próprios alunos finalistas, procurando celebrar o percurso académico, fortalecer o espírito de comunidade escolar e criar momentos de convívio e celebração antes do término do ano letivo.

A "Festa da Autonomia" surge como o ponto alto desta programação, associando o ambiente festivo juvenil à valorização da identidade e autonomia madeirense. O evento contará com animação musical ao longo da noite, tendo como artistas principais os DJs KISS KISS BANG BANG, numa celebração pensada especialmente para os jovens, mas aberta a toda a comunidade.

A iniciativa é coorganizada pelo Grupo de História da Escola Secundária Francisco Franco e conta com o apoio da Câmara Municipal do Funchal, reforçando a ligação entre a escola, a cultura regional e a comunidade local.

Segundo Iago Fernandes, responsável pela organização da 'Check-Out Week', “esta iniciativa pretende criar uma despedida inesquecível para os alunos finalistas, celebrando não só o fim de um ciclo, mas também a identidade madeirense e o espírito de união da comunidade escolar”.

Com entrada livre e aberta ao público, a organização convida alunos, antigos alunos, famílias e toda a comunidade a participar nesta noite de celebração, música e convívio.

Mais informações e atualizações sobre o evento poderão ser acompanhadas através da página oficial de Instagram: @checkout.ff26