ALRAM levanta imunidade a deputado Carlos Teles por unanimidade

A Assembleia Legislativa da Madeira aprovou esta manhã, por unanimidade, o levantamento da imunidade parlamentar do deputado do PSD Carlos Teles, com 47 votos favoráveis, na sequência de um pedido remetido pelo Tribunal Judicial da Comarca da Madeira, Juízo de Instrução Criminal do Funchal.

O requerimento, com registo de entrada n.º 1258, de 5 de Maio de 2026, está relacionado com o processo judicial associado à derrocada ocorrida na marginal da Calheta, a 16 de Fevereiro de 2019, que destruiu um restaurante e provocou a morte de uma jovem de 23 anos que se encontrava na cozinha do estabelecimento no momento do incidente.

A votação decorreu no âmbito da reunião plenária da ALRAM, tendo o pedido sido aprovado sem votos contra, abstenções ou votos nulos.