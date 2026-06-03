ALRAM elege representantes da Madeira para o Conselho Económico e Social nacional

A Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) elegeu, há instantes, os representantes da Região para o Conselho Económico e Social (CES) nacional, num processo que decorreu em plenário e que contou com 35 votos favoráveis, 3 votos contra, 7 brancos e 2 nulos.

Foram eleitos como representantes efectivos Brício Araújo e Maria Isabel Rodrigues dos Santos, ficando como suplentes Joana Silva e João Guilherme Gonçalves Ribeiro.

A eleição decorreu no âmbito da ordem de trabalhos da reunião plenária n.º 96.