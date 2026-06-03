CH exige demissão da directora regional das Pescas

O deputado do CHEGA, Francisco Gomes, exigiu a demissão da diretora regional das Pescas, Sónia Pereira, acusando-a de ser uma das principais responsáveis pela degradação do setor piscatório madeirense e pelo que considera ser uma gestão marcada pela incompetência, pela perseguição aos pescadores e pela subserviência a interesses económicos específicos.

Segundo o parlamentar, as pescas da Madeira atravessam uma das fases mais difíceis das últimas décadas, consequência de quotas insuficientes, limites às descargas diárias, equipamentos frequentemente avariados nas lotas do Funchal e do Caniçal, sucessivas promessas falhadas relativamente à renovação da frota e uma política que, na sua opinião, tem afastado os pescadores das entidades que deveriam defendê-los.

As pescas estão a morrer diante dos olhos de toda a gente e a principal responsável por este desastre continua agarrada ao cargo como se nada se passasse. A incompetência da Direção Regional das Pescas é uma ameaça à sobrevivência dos pescadores. Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O deputado acusa ainda a responsável regional de promover uma política que favorece determinados interesses económicos em prejuízo dos pescadores, armadores e pequenos comerciantes que garantiram escoamento e valorização do pescado regional. Francisco Gomes considera grave aquilo que descreve como uma concentração da comercialização do peixe em torno da empresa 'Ilha Peixe'.

Estão a destruir a concorrência, a esmagar pequenos empresários e a entregar o setor a interesses económicos concentrados. Quem andou anos ajudou a garantir rendimento aos pescadores está a ser empurrado para a falência por uma política vergonhosa. Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

O parlamentar denuncia também alegadas perseguições a pescadores e armadores críticos da atuação da tutela regional e acusa a direção regional de estar completamente desligada da realidade vivida pelo setor.

A Direção Regional das Pescas transformou-se numa central de compadrios e perseguições. Quem concorda é recompensado. Quem critica é atacado. Isto não é gestão pública séria. É uma degradação vergonhosa das instituições da Região. Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Na parte final das declarações, o deputado alertou para o risco de colapso do setor caso não existam mudanças profundas na governação das pescas, responsabilizando diretamente a atual liderança da tutela.