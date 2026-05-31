FC Porto "consternado" pelo falecimento do antigo dirigente Álvaro Pinto

O FC Porto revelou hoje "consternação" pelo falecimento, aos 97 anos, do seu antigo dirigente Álvaro Pinto, histórico vice-presidente distinguido com o Dragão de Ouro e sócio condecorado com a Roseta de Diamante.

"O FC Porto recebeu com muita consternação a notícia da morte de Álvaro Pinto (...) O FC Porto endereça as mais sentidas condolências à família e amigos de Álvaro Pinto, uma figura incontornável da história do clube", reagiram os azuis e brancos, no seu site.

Em 1982, Álvaro Pinto integrou a direção liderada por Pinto da Costa, em 1994 foi distinguido como o dirigente do ano, em 1999 recebeu a Roseta de ouro e em 2025 a de Diamante, raridade que celebra os 75 anos de sócio do FC Porto.

O velório principia às 11:30 de segunda-feira na igreja de Santo António das Antas, no Porto, e a celebração religiosa terá início às 15.30 do mesmo dia, após a qual o corpo seguirá para o crematório da Lapa.