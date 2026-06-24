Carla Rosado elogia Governo Regional e critica República em relação ao Porto Santo

A deputada Carla Rosado (PSD) fez a primeira intervenção nos trabalhos plenários de hoje, sobre o Porto Santo. A parlamentar lembrou a importância da autonomia no desenvolvimento da ilha, sem esquecer um conjunto de aspectos em que a ilha foi “a primeira”.

Apesar da evolução, é ambição ir mais além.

A social-democrata elogiou a acção do Governo Regional na área da coesão territorial. Além de elencar as conquistas do passado, destacou “para breve” a conclusão do novo centro de saúde, mas também a aumento do campo de golfe.

Desafios, que dependem “em grande medida” da República, como a mobilidade aérea, quer com a Madeira, quer com Lisboa.

A deputada destacou, no bom sentido, a ligação da ilha ao cabo submarino da EllaLink.