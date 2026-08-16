Nacional estreia-se a vencer na temporada 2026/27
Alnivegros derrotaram, no Estádio da Madeira, o Estoril Praia
O Nacional venceu, esta tarde, o Estoril Praia, por 2-0, em partida referente à 2.ª jornada da I Liga 2026/2027.
Os alvinegros entraram melhor e assumiram a iniciativa, embora o Estoril tenha equilibrado a partida e criado algumas das melhores oportunidades. Xeka obrigou Renato Marín a uma grande defesa aos 21 minutos e, pouco depois, André Lacximicant também testou o guarda-redes nacionalista por duas vezes.
Aos 32 minutos, Xeka viu o segundo cartão amarelo e deixou o Estoril a jogar com menos um elementos, depois de atingir Marín com o pé na cara numa disputa pela bola. Em superioridade numérica, o Nacional passou a controlar o jogo e aumentou a pressão na segunda parte. Aos 68 minutos, Zé Vítor abriu o marcador, num remate de longe que sofreu um desvio e enganou Joel Robles. Dez minutos depois, Léo Santos ampliou a vantagem, de cabeça, na sequência de um canto batido por Daniel Júnior.
O Estoril teve dificuldades para reagir, enquanto o Nacional continuou a criar perigo. Já nos minutos finais, Daniel de la Cruz acertou no poste, depois de Robles defender um primeiro remate de Gavriel. Até ao apito final, o resultado não sofreu alterações, com o Nacional a confirmar o seu primeiro triunfo caseiro da nova temporada.
Com este resultado, o Nacional soma 4 pontos e ocupa provisoriamente a segunda posição na tabela classificativa. Na próxima jornada, agendada para 23 de Agosto, o conjunto insular desloca-se a Guimarães para defrontar o Vitória.
Confira os golos desta partida:
1-0 Nacional (Zé Vítor, 68')
2-0 Nacional (Léo Santos, 77')