Madeira registou em Maio o menor número de desempregados dos últimos 23 anos

A Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude dá conta, através de um comunicado, que a Região Autónoma da Madeira voltou a destacar-se entre as regiões do País com melhor desempenho ao nível do mercado de trabalho. No final do mês de Maio de 2026 encontravam-se inscritos no Instituto de Emprego da Madeira apenas 5.360 desempregados, menos 158 do que em Abril, o que corresponde a uma redução mensal de 2,9%, e menos 575 do que em Maio de 2025, traduzindo uma quebra homóloga de 9,7%.

Este é, segundo refere, o "valor mais baixo de desemprego registado na Região desde Agosto de 2003, confirmando uma trajectória de recuperação e crescimento que se vem consolidando ao longo dos últimos anos."

Desemprego registado na RAM entre 2006 e 2026 (situação no final dos meses)., Foto Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Também a nível nacional foi verificada uma diminuição do desemprego, tendo a Madeira apresentado uma evolução superior à média do País. "Enquanto o desemprego registado em Portugal caiu 8,7% em termos homólogos, a redução na Região foi de 9,7%, colocando a Madeira entre as 3 regiões com maior diminuição do desemprego", explica a tutela.

Relativamente ao desemprego jovem é possível verificar que no final do mês passado o estavam inscritos apenas 670 desempregados com menos de 25 anos, representando 12,5% do total dos inscritos. Face ao mês anterior, o desemprego jovem diminuiu 4,0%, ritmo superior à redução global do desemprego, enquanto em termos homólogos a quebra foi de 6,0%.

Desemprego registado na RAM entre 2006 e 2026 (situação no fim de Maio), Foto Secretaria Regional de Inclusão, Trabalho e Juventude

Também o desemprego de longa duração continuou a diminuir. Comparativamente a Maio de 2025, o número de desempregados nesta situação baixou 12,9%, sinal de que "cada vez mais pessoas que permaneciam afastadas do mercado de trabalho há largos períodos estão a conseguir regressar à actividade", verifica a secretaria.

Ao longo do mês de Maio inscreveram-se 609 novos desempregados, menos 4,4% do que no mês anterior e menos 11,4% do que em Maio de 2025.

Do lado da procura de trabalhadores, a Madeira voltou a evidenciar um comportamento particularmente favorável. Enquanto a nível nacional as ofertas de emprego captadas diminuíram 5,0% face ao mês anterior, a Região registou um aumento de 2,5%, em contraciclo com a tendência nacional, demonstrando a manutenção da dinâmica económica e da confiança dos agentes económicos.

"Estes são números verdadeiramente históricos e que testemunham o momento particularmente positivo que a Região atravessa", verifica a secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude, Paula Margarido,

A governante com a pasta da Inclusão e Emprego afirma que “nestas matérias nunca há tempo para euforias, mas para continuar o trabalho. É precisamente do trabalho que surgem os números positivos do emprego, sabendo que , a qualquer momento, podem surgir fenómenos exógenos que contrariem todo um percurso”.

"Estamos perante os melhores indicadores de desemprego dos últimos 23 anos. Não são resultados ocasionais. São fruto da confiança dos agentes económicos, do dinamismo da economia madeirense, que acumula já 60 meses consecutivos de crescimento, 5 anos exatos, após o período mais difícil da pandemia, mas também das políticas públicas de emprego, formação e empreendedorismo que têm vindo a ser desenvolvidas pelo Governo Regional", sublinha.

Paula Margarido destaca igualmente que "estes resultados são, acima de tudo, o reflexo da capacidade das empresas madeirenses para continuar a investir, criar riqueza e gerar oportunidades de trabalho, bem como dos madeirenses em geral".

"Há cinco anos vivíamos um dos períodos mais difíceis da nossa história recente. Hoje, a Madeira apresenta níveis de desemprego próximos do pleno emprego e continua a criar oportunidades para milhares de pessoas. É um sinal de confiança no futuro e na capacidade da nossa economia" Paula Margarido

A Secretária Regional salienta ainda que a redução do desemprego de longa duração "demonstra que não estamos apenas a reduzir números estatísticos, mas a recuperar pessoas para o mercado de trabalho, devolvendo-lhes autonomia, rendimento e perspectivas de vida", recordando o papel desempenhado pelos programas de emprego e empreendedorismo promovidos pelo Instituto de Emprego da Madeira.

"Programas de criação do próprio emprego, estágios profissionais, medidas de incentivo à contratação e qualificação têm permitido criar centenas de projetos empresariais e proporcionar oportunidades de realização pessoal e profissional a milhares de madeirenses. O desafio que hoje enfrentamos é diferente daquele que tínhamos há uma década. Mais do que combater o desemprego, importa continuar a qualificar recursos humanos, valorizar salários e criar condições para fixar jovens e talento na Região", conclui.

"Os dados agora divulgados confirmam, assim, a consolidação de um ciclo de crescimento económico e de robustez do mercado laboral madeirense, colocando a Região entre os territórios com melhor desempenho do País e registando os melhores indicadores de desemprego desde 2003", remata o comunicado.