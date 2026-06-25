Aeroportos venezuelanos estão operacionais exceto o de Caracas

Os aeroportos internacionais da Venezuela, com exceção do principal aeroporto do país, que serve Caracas, estão operacionais após os sismos de quarta-feira, adiantou hoje a presidente da Associação Venezuelana de Companhias Aéreas (ALAV).

"Já foi divulgado um comunicado a indicar que todos os aeroportos internacionais estão operacionais, exceto o de Maiquetía", indicou Marisela De Loaiza à agência Efe, referindo-se a um boletim do Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) a que a agência espanhola teve acesso, mas que não foi divulgado publicamente.

O Aeroporto Internacional Simón Bolívar, em Maiquetía, que serve Caracas e é o principal aeroporto do país, foi encerrado na quarta-feira devido aos graves danos.

Como resultado, algumas companhias aéreas, incluindo a Iberia, a Air Europa e a Plus Ultra, cancelaram hoje os seus voos na rota Madrid-Caracas, noticiou a Efe.

A TAP informou hoje que os clientes com bilhetes para voos de e para Caracas até 30 de julho podem alterar viagens, indicando também que a tripulação da companhia retida na capital venezuelana está "bem e em segurança" após os sismos.

Estas medidas foram tomadas depois de a Venezuela ter sido abalada na quarta-feira por um sismo duplo, com dois tremores de magnitude 7,2 e outro de 7,5, respetivamente, que provocaram pelo menos 188 mortos e 1.520 feridos, segundo dados oficiais.

Estão pelo menos 147 pessoas desaparecidas, segundo um balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.

Portugal e outros sete países da União Europeia vão enviar equipas de busca e salvamento para a Venezuela.