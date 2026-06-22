Número de casais no desemprego desce 10,9% em Maio

O número de casais com ambos os elementos desempregados desceu, em maio, 10,9% em termos homólogos e também em relação ao mês anterior, segundo dados divulgados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

Segundo a entidade, do total de desempregados casados ou em união de facto, 8.608 (8,1%) têm também registo de que o seu cônjuge está igualmente inscrito como desempregado no serviço de emprego, num total de 4.304 casais desempregados.

"Em maio de 2026, este valor representa uma diminuição de -10,9% quando comparado com o período homólogo do ano anterior", destacou.

Face ao mês anterior, a queda foi igualmente de 10,9%.

Há vários anos que os casais nesta situação de duplo desemprego têm direito a uma majoração de 10% do valor da prestação de subsídio de desemprego, quando tenham dependentes a cargo.

O número de desempregados registados nos centros de emprego caiu 8,7% em maio, em termos homólogos, para 274.766, um valor também inferior ao de abril, em 3%, segundo dados hoje publicados pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP).

"No fim do mês de maio de 2026, estavam registados, nos serviços de emprego do Continente e Regiões Autónomas, 274.766 indivíduos desempregados, número que representa 66,0% de um total de 416.487 pedidos de emprego", referiu.