Ribeira Brava manifesta solidariedade com a Venezuela e com a comunidade luso-venezuelana
A Câmara Municipal da Ribeira Brava veio a público, esta quinta-feira, manifestar a sua "profunda solidariedade para com o povo venezuelano na sequência dos fortes sismos que atingiram recentemente aquele país, provocando vítimas, feridos e elevados prejuízos materiais".
O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, e o seu executivo acompanham com preocupação a evolução da situação e endereçam uma mensagem de coragem e esperança a todas as famílias afectadas por esta tragédia.
"Esta é uma realidade sentida de forma particularmente próxima pela Ribeira Brava, concelho que mantém uma forte ligação histórica e afectiva à Venezuela através das muitas famílias de emigrantes e luso-descendentes que ali construíram as suas vidas", refere a autarquia. "Os laços familiares, culturais e humanos que unem a Ribeira Brava à Venezuela fazem com que este momento seja acompanhado com especial preocupação pela comunidade local", adianta.
Neste momento de dificuldade, a Câmara Municipal associa-se a todas as manifestações de apoio dirigidas ao povo venezuelano e expressa a sua especial proximidade para com os emigrantes ribeira-bravenses, os seus familiares e todos aqueles que aguardam notícias dos seus entes queridos. O Município da Ribeira Brava transmite uma mensagem de solidariedade, força e confiança na capacidade de recuperação do povo venezuelano, desejando que possam ultrapassar rapidamente este momento difícil. Câmara Municipal da Ribeira Brava