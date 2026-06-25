Ribeira Brava manifesta solidariedade com a Venezuela e com a comunidade luso-venezuelana

A Câmara Municipal da Ribeira Brava veio a público, esta quinta-feira, manifestar a sua "profunda solidariedade para com o povo venezuelano na sequência dos fortes sismos que atingiram recentemente aquele país, provocando vítimas, feridos e elevados prejuízos materiais".

O presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava, Jorge Santos, e o seu executivo acompanham com preocupação a evolução da situação e endereçam uma mensagem de coragem e esperança a todas as famílias afectadas por esta tragédia.

"Esta é uma realidade sentida de forma particularmente próxima pela Ribeira Brava, concelho que mantém uma forte ligação histórica e afectiva à Venezuela através das muitas famílias de emigrantes e luso-descendentes que ali construíram as suas vidas", refere a autarquia. "Os laços familiares, culturais e humanos que unem a Ribeira Brava à Venezuela fazem com que este momento seja acompanhado com especial preocupação pela comunidade local", adianta.