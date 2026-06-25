JPP manifesta "profunda solidariedade" ao povo venezuelano e a toda a comunidade portuguesa naquele país

O Núcleo das Comunidades e o Grupo Parlamentar do JPP na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) manifestam ao povo venezuelano e a toda a comunidade portuguesa residente no país a sua "profunda solidariedade neste momento particularmente difícil, expressando a sua proximidade para com todas as famílias afectadas por este fenómeno natural e formulando votos de que os seus efeitos sejam rapidamente ultrapassados".

Para os madeirenses, a Venezuela ocupa um lugar muito especial na nossa história colectiva. Ao longo de várias décadas, aquele país acolheu milhares de emigrantes madeirenses que ali encontraram oportunidades, constituíram família, construíram projetos de vida e contribuíram para o desenvolvimento económico e social da sociedade venezuelana. Dessa presença nasceu uma relação singular de proximidade entre os dois povos, assente em laços familiares, culturais, afetivos e históricos que permanecem vivos até aos dias de hoje. JPP

Por essa razão, qualquer adversidade que atinja a Venezuela é sentida com particular intensidade na Região Autónoma da Madeira. "Muitas famílias madeirenses acompanham com natural preocupação a situação vivida pelos seus familiares, amigos e conterrâneos residentes naquele país, partilhando a sua angústia e esperando que todos se encontrem em segurança", refere o JPP.

Nesse sentido, o Grupo Parlamentar do JPP solicita à ALM que expresse "profunda solidariedade ao povo venezuelano e à comunidade madeirense, bem como a todos aqueles que sofreram perdas humanas ou materiais, deixamos uma mensagem de conforto, esperança e coragem, confiando na capacidade de resiliência e superação que tantas vezes tem sido demonstrada pelo povo venezuelano perante as adversidades".