Portugal prepara jogo com Uzbequistão com Tomás Araújo em dúvida

A seleção portuguesa continua hoje a preparar o jogo com o Uzbequistão, da segunda jornada do Grupo K do Mundial2026 de futebol, numa sessão que tem o defesa Tomás Araújo como a principal dúvida.

O defesa do Benfica, titular no empate frente à República Democrática do Congo (1-1) na estreia, treinou à parte do restante grupo na sessão da véspera, numa altura em que Rúben Dias, habitual titular e que falhou o primeiro jogo devido a problemas físicos, já está recuperado.

Portugal tem a sessão de trabalho agendada para as 11:00 locais (16:00 em Lisboa) no Gardens North County District Park, o seu local de estágio durante o Campeonato do Mundo, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.

Antes, pelas 10:15 (15:15), um jogador ainda a designar vai falar à comunicação social em conferência de imprensa.

A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, novamente em Houston, no Estádio NRG, com início agendado para as 12:00 locais (18:00 de Lisboa).

O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue com zero.

Alemanha, Costa do Marfim e Suécia em busca dos 16 avos de final

Alemanha, Costa do Marfim e Suécia são candidatas a conseguir o apuramento para os 16 avos de final do Mundial de futebol de 2026, num 10.º dia preenchido com a segunda jornada dos agrupamentos E e F.

No Grupo E, os alemães, que conseguiram a maior goleada da primeira ronda, ao baterem o estreante Curaçau por 7-1, defrontam a Costa do Marfim, vencedora por 1-0 face ao Equador, num embate que coloca a seleção que ganhar na fase a eliminar.

Por seu lado, no Grupo F, só a Suécia pode, desde já, seguir em frente, precisando para isso de vencer a credenciada formação dos Países Baixos (2-2 com o Japão a abrir), depois de uma estreia muito afirmativa face à Tunísia.

Nos outros jogos do 10.º dia, o Equador tenta reentrar na luta pelo apuramento perante Curaçau, enquanto o Japão vai tentar confirmar face à Tunísia as boas indicações dadas face aos neerlandeses.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.