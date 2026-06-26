Funchal prolonga horário dos bares e restaurantes para o jogo de Portugal

Os estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho do Funchal vão poder manter as portas abertas até às 3h da madrugada de domingo, 28 de Junho, por ocasião do jogo da Selecção Nacional Portuguesa nos oitavos-de-final do Campeonato do Mundo de Futebol.

A medida consta do Edital n.º 595/2026, da Divisão de Gestão do Espaço Público e Publicidade da Câmara Municipal do Funchal, que determina um alargamento excepcional do horário de funcionamento dos estabelecimentos na noite e madrugada de domingo, 28 de Junho. O encontro de Portugal, frente à Colômbia, tem início marcado para as 00h30, justificando a alteração para permitir que adeptos e clientes acompanhem a partida em cafés, bares e restaurantes.

Segundo o edital, o objectivo é precisamente autorizar, a título excepcional, o prolongamento do horário dos estabelecimentos de restauração e bebidas do concelho, ao abrigo do Regulamento Municipal dos Horários de Funcionamento de Estabelecimentos e Actividades Ruidosas.

Assim, os espaços abrangidos poderão exercer a sua actividade até às 03h00 do dia 28 de Junho, beneficiando de uma autorização extraordinária válida apenas para essa noite.

O despacho é assinado pelo vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Carlos Alberto Rodrigues, no uso das competências que lhe foram delegadas, e surge na expectativa de uma forte adesão dos adeptos ao jogo da equipa das quinas, que poderá garantir a passagem aos quartos-de-final do Mundial.