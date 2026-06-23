Convicção total na vitória de Portugal para o jogo frente ao Uzbequistão

Portugal defronta o Uzbequistão no relvado esta terça-feira, 23 de Junho, às 18 horas, sendo o segundo jogo de ambas as equipas nesta fase de grupos. A equipa portuguesa soma já 1 ponto após ter empatado 1-1 contra a República Democrática do Congo enquanto a selecção uzbeque ainda não tem nenhum ponto após ter sido derrotada pela Colômbia 3-1.

Este é um jogo bastante importante pois, caso Portugal vença hoje e, consequentemente, no caso da selecção do Congo conseguir sair vitoriosa contra a equipa Colombiana, o Uzbequistão será eliminado do Mundial’2026, aumentando a probabilidade dos portugueses de passar para lá da fase de grupos.

A propósito desta partida, o DIÁRIO falou com algumas pessoas na Placa Central, junto à Praça da Restauração, para tentar perceber o que é que esperam da Selecção Portuguesa neste jogo, se ainda têm esperança para esta fase de grupos e se Portugal, de facto, conseguirá ter um bom resultado neste Mundial’2026.

Como é de esperar, nenhuma das pessoas com quem foi possível ter uma palavra quis acreditar numa derrota por parte de Portugal. Os inquiridos acreditam nesta equipa e que, de facto, tem o que é preciso para conseguir avançar para além da próxima etapa.

Em relação a este encontro, Sérgio Ventura disse: "Vai correr bem, penso que vamos demonstrar aquilo que não demonstramos no primeiro jogo, que é ganhar por muitos".

Já João Rodrigues espera "que corra na normalidade, que é Portugal jogar e ganhar".

A adepta Yosi Pinto também está confiante: "Vai ganhar Portugal e acho que vai ganhar 2-1”.

João Castro acredita que "é um jogo para ganhar, mas é preciso pensar que é para ganhar pois ainda não está decidido".

Quanto à capacidade da selecção portuguesa de conseguir avançar para a próxima fase, os adeptos mostraram-se confiantes que Portugal irá passar. Sérgio acredita que com a equipa que Portugal tem e o grupo que está inserido, pensa que "está tudo ao alcance" da Selecção Nacional poder passar à próxima fase. "Disso não tenho dúvidas", acrescentou. João Rodrigues faz também a sua análise: "Sim, olhando para as equipas, à partida passam em primeiro ou segundo". Sem hesitar, Yosi afirma: "Sim, claro que Portugal vai passar". Finalmente, João Castro considera que "sim", pois "de qualquer maneira há que sempre acreditar".

Quando questionados sobre o que esperam da selecção para este Mundial, os inquiridos deram respostas mais distintas. Sérgio demonstra-se confiante: “A equipa que temos demonstra experiência e realmente com a experiência que têm penso que vamos longe. Respondendo directamente à sua pergunta, sim, temos todas as capacidades para chegar à final, que até aos quartos finais temos essa possibilidade, no entanto, não me chocaria ver Portugal na final, é essa a esperança de todos os portugueses". João Rodrigues demonstra uma opinião idêntica, dizendo que "pelo menos até aos quartos de final conseguem chegar". Sem sombra de dúvidas, Yosi acredita que a selecção "tem que ganhar já que é o último ano de CR7”. Por último, João Castro gostava que "chegasse até à final, mas que jogue o melhor possível".

Relativamente a esta partida e a esta fase de grupos, os adeptos inquiridos mostram-se confiantes nos jogadores portugueses para conseguirem marcar a diferença e avançar para a próxima etapa do Mundial’2026. Só falta mesmo saber se a Selecção das 'Quinas' vai transferir as expectativas dos portugueses para o campo e distanciar-se no marcador pela positiva.

De resto, para assistir ao jogo de Portugal contra o Uzbequistão, os madeirenses podem deslocar-se até à Fan Zone do DIÁRIO na Praça da Restauração.

Este texto foi elaborado pelo estagiário Marco Baeta Sousa, sob a supervisão do editor-executivo João Filipe Pestana