Marítimo leva sorrisos às crianças internadas no Hospital

A Fundação Marítimo Centenário promoveu, esta quinta-feira, uma acção solidária no Serviço de Pediatria do Hospital Dr. Nélio Mendonça, assinalando o Mês da Criança com uma visita dedicada aos mais pequenos que se encontram internados.

A iniciativa contou com a participação da mascote do Club Sport Marítimo, o Garras, e do jovem jogador Nélio Batista, que proporcionaram momentos de alegria, animação jundo das crianças, bem como das suas famílias e dos profissionais de saúde.

Entre sorrisos, fotografias e gestos de carinho, a visita teve como principal objectivo oferecer conforto e esperança às crianças em contexto hospitalar, contribuindo para o seu bem-estar emocional durante o período de internamento.

Com esta acção, a Fundação Marítimo Centenário reforça o seu compromisso social junto da comunidade madeirense, promovendo os valores da solidariedade, da inclusão e da responsabilidade social através de iniciativas que fazem a diferença na vida das pessoas.

A Fundação acredita que um simples sorriso pode transformar o dia de uma criança e tornar mais leve o desafio de enfrentar um internamento hospitalar.