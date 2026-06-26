Terceira fase do novo hospital agora por 415 milhões

415 milhões de euros será o novo valor para a terceira fase do concurso da obra do Hospital Central e Universitário da Madeira, depois da primeira tentativa lançada por 265 milhões de euros ter ficado sem propostas. O secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas conta levar o novo valor a Conselho de Governo na próxima quinta-feira para formalização e revelou que nesta nova tentativa não haverá qualificação prévia das empresas. O novo valor representa um aumento de cerca de 50% relativamente ao previsto há um ano.

Esta manhã Pedro Rodrigues visitou a obra do novo hospital para oficializar a entrega da segunda-fase, que está concluída. A empreitada teve um prazo de três anos e meio e deverá ficar agora parada até que seja escolhida a empresa ou consórcio que assegurará a terceira fase da futura unidade hospitalar. Pedro Rodrigues assegurou que o procedimento está em vias de ser lançado. Conta ter a adjudicação concluída nos próximos seis meses, para em Janeiro poder continuar com o projecto, agora com fase de infra-estruturas gerais, acabamentos e instalações técnicas. Nesta fase decorrem algumas pequenas obras de correcção, ao abrigo da garantia.