PSD Machico defende antecipação da época balnear

Os vereadores do PSD eleitos à Câmara Municipal de Machico apresentaram, hoje, uma proposta de recomendação ao Executivo Municipal visando a antecipação da abertura da época balnear e a implementação com urgência de um conjunto de medidas, que seriam integradas num plano anual, especialmente destinadas a melhorar as condições de segurança, acessibilidade e conforto nos espaços balneares do concelho.

Segundo nota enviada, a proposta que, embora priorizando a segurança das praias e complexos balneares, foi chumbada pelo Executivo Municipal. “Os nossos munícipes e todos aqueles que visitam o nosso concelho merecem encontrar praias e complexos balneares preparados, seguros, acessíveis e devidamente equipados desde o primeiro momento e é de lamentar que, perante as condições climatéricas favoráveis que se verificam ao longo de grande parte do ano, aqui em Machico, a autarquia não tenha nem procure ter outra capacidade de resposta para corresponder, de forma mais eficaz, à crescente procura”, afirmam os vereadores do PSD, alertando que, nesta fase do ano, continuam a verificar-se insuficiências em várias infraestruturas e equipamentos de apoio aos banhistas, nomeadamente ao nível da preparação das praias de calhau rolado, da instalação de zonas de sombra, espreguiçadeiras, passadiços e outros serviços essenciais para garantir uma utilização segura e confortável destes espaços.

A proposta apresentada pelo PSD defendia que "todos os espaços balneares do concelho, incluindo praias de areia, praias de calhau e piscinas, deviam estar plenamente operacionais antes do período de maior afluência, assegurando, igualmente, a disponibilidade dos serviços de vigilância e salvamento desde o início da sua utilização mais intensiva", explica o comunicado.

Entre as medidas propostas, destacava-se ainda o reforço das acessibilidades para pessoas com mobilidade condicionada, a melhoria das condições de acesso ao mar através da instalação de rampas, corrimões e outras soluções de segurança, bem como a avaliação da colocação de plataformas flutuantes e/ou outros equipamentos marítimos.

A outro nível e também nesta reunião, os vereadores do PSD apresentaram um requerimento formal ao Presidente da Câmara Municipal solicitando a disponibilização de um conjunto alargado de documentos e informações que consideram fundamentais para o exercício das suas funções de acompanhamento, fiscalização e apreciação da atividade municipal.

A iniciativa surge na sequência da reiterada ausência de resposta a diversos pedidos efetuados ao longo de sucessivas reuniões ordinárias do executivo municipal, sem que até à presente data tenha sido facultado o acesso aos elementos solicitados.

"O requerimento abrange matérias de elevada relevância para a gestão municipal e para o interesse público, incluindo informações sobre apoios financeiros atribuídos pela autarquia durante o ano de 2025, processos urbanísticos, execução de projetos municipais, património da Câmara, habitação, proteção civil, acessibilidades, obras públicas, equipamentos municipais, alojamento local e intervenções em áreas ambientalmente sensíveis", lê-se.

Entre os assuntos que os vereadores pretendem ver esclarecidos encontram-se, entre outros, os apoios concedidos às diversas entidades do concelho e às juntas de freguesia, o plano de mitigação associado à abertura ilegal de uma acessibilidade na zona da Boca do Risco, a situação dos Bombeiros Municipais de Machico, os processos relacionados com a Igreja Matriz, a reabilitação da Rua do Ribeirinho, a inspeção às principais infraestruturas viárias do concelho e o inventário do património fundiário e urbano municipal.