Número de portugueses e lusodescendentes mortos sobe para 32

Pelo menos 32 portugueses e lusodescendentes morreram devido aos sismos que atingiram a Venezuela e 96 estão desaparecidos ou incontactáveis, indicou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE).

Segundo o MNE, entre os 32 mortos estão três crianças e 29 adultos, sendo que 25 são lusodescendentes, seis são portugueses e um tem nacionalidade portuguesa por casamento.

Dos 96 portugueses desaparecidos ou incontactáveis, 53 são homens e 43 são mulheres, avança ainda o MNE.