PSD critica degradação das estradas em Machico

Os eleitos do PSD à Junta de Freguesia de Machico apresentaram, ontem, uma proposta de Voto de Louvor à Escola Básica e Secundária de Machico, pela organização do Mercado Quinhentista, iniciativa que contribuiu de forma significativa “para a valorização do património histórico e cultural do concelho, para a dinamização da economia local e para o envolvimento da comunidade escolar e da população em geral”.

Um voto que foi aprovado por unanimidade, contrariamente ao Voto de Protesto, defendido pelo PSD e dirigido à Câmara Municipal de Machico pelo estado de degradação em que se encontram as vias de circulação na freguesia, nomeadamente os pavimentos em calcetada do centro de Machico.

“A situação actual representa um risco para a segurança, compromete a imagem do centro histórico da vila e penaliza diretamente a qualidade de vida dos residentes e a experiência de visitantes e turistas, sublinham os Social-democratas, exigindo medidas urgentes de reparação e manutenção destas vias, e reiterando a disponibilidade para colaborar na identificação e sinalização dos pontos mais críticos.

A concluir, os social-democratas solicitaram que a informação relativa a este último voto e ao descontentamento do Partido nesta matéria chegasse ao conhecimento do Executivo Municipal.