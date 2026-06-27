Turquia coloca 178 pessoas em prisão preventiva antes da cimeira da NATO

A Turquia colocou 178 pessoas em prisão preventiva, sob acusações de "terrorismo", antes da cimeira que os líderes da NATO realizam em Ancara, informou hoje a agência estatal Anadolu, citando um comunicado do Ministério Público de Ancara.

Estas detenções surgem na sequência de uma série de operações realizadas esta semana, antes da cimeira de 07 e 08 de julho, na qual deverão participar 32 líderes, incluindo o Presidente norte-americano, Donald Trump.

Segundo a Anadolu, citando o Ministério Público, até ao momento, foi detido um total de 225 pessoas, das quais 178 foram formalmente presas e outras 34 foram libertadas sob supervisão judicial.

Na sexta-feira, a Organização Não-Governamental (ONG) turca MLSA (Media and Law Studies Association) tinha indicado que entre as pessoas detidas se encontram jornalistas, académicos, advogados, sindicalistas, professores, estudantes e outros representantes da sociedade civil.

Entre as pessoas colocadas em prisão preventiva encontram-se Yildiz Tar, redator-chefe da revista LGBT+ Kaos GL, Emel Memis, professora de economia na Universidade de Ancara, e ainda Nevzat Ozer e vários voluntários da Fundação Tema, uma relevante ONG ambiental.

A MLSA relatou que, durante os interrogatórios, a polícia questionou estes voluntários sobre se eram membros do Partido Comunista da Turquia/Marxista-Leninista (TKP/ML) --- uma organização proibida ---, se utilizavam nomes de código e se tinham recebido treino no manuseamento de armas.