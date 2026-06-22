Costa afirma que cimeira UE-Reino Unido terá de ser adiada com demissão de Starmer

O presidente do Conselho Europeu afirmou hoje que a cimeira entre União Europeia (UE) e o Reino Unido, agendada para 22 de julho, vai ter de ser adiada devido à demissão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

"Estávamos a trabalhar muito intensamente e com grande entusiasmo para realizar, muito em breve, a nossa segunda cimeira [com o Reino Unido]. Agora, de certeza que a vamos ter de adiar", afirmou António Costa em conferência de imprensa em Bruxelas, numa reação à demissão do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer.

Perante os jornalistas, António Costa disse ter tido "muito gosto" em trabalhar com Starmer, considerando que foi devido ao primeiro-ministro britânico demissionário que se conseguiu "relançar a relação" entre a UE e o Reino Unido.

"Abrimos um novo capítulo nas relações entre a UE e o Reino Unido. Convidei-o a participar, em fevereiro de 2025, na nossa cimeira informal sobre Defesa: foi a primeira vez, desde o 'Brexit' [processo da saída britânica do bloco] , que um primeiro-ministro britânico participou numa reunião do Conselho Europeu e foi um momento verdadeiramente emotivo para todos nós", recordou.

Desde essa cimeira, António Costa frisou que trabalhou "muito estreitamente" com Starmer e alcançaram-se "progressos significativos" na relação entre Londres e a UE.

O presidente do Conselho Europeu elogiou ainda "a liderança" de Starmer e do Presidente francês, Emmanuel Macron, ao criarem uma coligação de países dispostos a dar garantias de segurança à Ucrânia no caso de um acordo de paz com a Rússia.

"O meu desejo é que o seu sucessor possa dar continuidade a este bom caminho de relançamento das relações entre a UE e o Reino Unido", afirmou.

Por sua vez, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, igualmente presente nesta conferência de imprensa, também elogiou Keir Starmer por ter "sempre trabalhado arduamente para construir uma relação forte e estável com a UE".

"Tornou isso uma prioridade e conseguiu efetivamente relançar a nossa relação, assente na confiança. Aquilo que espero agora é manter uma relação forte e estável com o povo do Reino Unido", disse.

A cimeira bilateral tinha sido anunciada na semana passada por Starmer e Costa, depois de se terem reunido à margem da cimeira do bloco G7, em França.

O objetivo da cimeira era discutir os progressos na normalização das relações entre os dois lados após a saída dos britânicos da UE.

A assinatura do Acordo sobre Gibraltar entre a UE e o Reino Unido era igualmente esperada nas próximas semanas.

O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, anunciou hoje que se vai demitir da liderança do Partido Trabalhista, iniciando o processo para a sua sucessão à frente do Governo dois anos após ser eleito com maioria absoluta.

Numa declaração pelas 09:30 locais (a mesma hora em Lisboa) junto à residência oficial no número 10 de Downing Street, Starmer indicou que o sucessor deverá estar em funções em setembro.

Keir Starmer, cuja impopularidade tem sido refletida nas sondagens, estava sob intensa pressão interna para se demitir na sequência de vários erros políticos e após maus resultados nas eleições locais e regionais de maio.