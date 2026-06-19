Suspeita de matar enteada de 8 anos fica em prisão preventiva

A mulher de 48 anos detida pela suspeita de matar a enteada de 8 anos vai ficar em prisão preventiva, depois de ouvida no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar, segundo a advogada de defesa.

A mulher foi detida na quinta-feira depois de, durante a madrugada, ter confessado o crime e ter indicado aos polícias o local onde deixou o corpo da menina de 8 anos, estando indiciada pelos crimes de homicídio qualificado e profanação de cadáver.

A família vive em Celeirós, concelho de Valpaços, e o crime terá ocorrido na serra da Padrela, já no município vizinho de Vila Pouca de Aguiar.

Por causa da localização do crime, a mulher foi presente a um juiz no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar que lhe aplicou a medida de coação mais grave, a prisão preventiva.

No final, a advogada de defesa da arguida, Mónica Teixeira, confirmou a aplicação da prisão preventiva, referindo que "já se estava à espera" e que a suspeita prestou declarações perante o juiz e que vai ser, agora, pedida uma perícia psiquiátrica.