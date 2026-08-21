Petroleiro sequestrado por grupo armado junto ao Iémen e desviado para a Somália

Seis pessoas armadas tomaram ontem o controlo de um petroleiro ao largo do Iémen e desviaram-no para a Somália, disseram duas agências de segurança marítima.

De acordo com a Organização Marítima e de Transporte Marítimo do Reino Unido (UKMTO) e o Centro de Segurança Marítima do Oceano Índico (MSCIO), o navio foi sequestrado a 136 milhas náuticas (cerca de 250 quilómetros) ao largo de Al-Mukalla, cidade no sul do Iémen.

Seis piratas armados assumiram o controlo do navio e dirigem-se para a Somália, indicaram a agência marítima britânica UKMTO e o Centro de Segurança Marítima do Oceano Índico (MSCIO), ligado à força naval europeia Atalanta.

Citada pela agência de notícias France-Presse, a empresa de segurança britânica Vanguard avançou tratar-se do petroleiro SEAMULL, também conhecido como SIBU 1.

"Um petroleiro lançou inicialmente um pedido de socorro (...) indicando ter sido abordado por um navio não autorizado enquanto navegava para oeste" no golfo de Áden, explicou a UKMTO, adiantando que as "autoridades estão a investigar".

Não há, por enquanto, detalhes disponíveis sobre o número de tripulantes a bordo.

Após um auge em 2011, os atos de pirataria ao largo da Somália diminuíram significativamente graças à mobilização de navios militares internacionais, à criação de uma polícia marítima treinada pela União Europeia e a diversas medidas tomadas pelos armadores, como rotas afastadas da costa, aumento da velocidade, equipamentos anti-abordagem e guardas armados a bordo.

Mas esta atividade, que surgiu na década de 2000 devido à pobreza e à revolta das comunidades de pescadores locais, privados de peixe pelos arrastões estrangeiros que operavam ilegalmente ao largo da Somália, retomou desde meados de abril ao largo de Puntland (costa nordeste), um dos principais focos da pirataria somali.

Pelo menos cinco navios continuam nas mãos de piratas somalis, tendo o último sido sequestrado na passada segunda-feira ao largo de Puntland.