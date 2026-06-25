Equador bate Alemanha e chega aos '16 avos' com Costa do Marfim

O Equador impôs a primeira derrota à Alemanha no Mundial2026 de futebol, ao vencer por 2-1, na terceira jornada do Grupo E, avançado para a segunda fase, juntamente com os germânicos, primeiros, e com a Costa do Marfim.

Um golo de Gonzalo Plata, que jogou no Sporting, aos 77 minutos, consumou a reviravolta equatoriana sobre a seleção alemã, depois de Nilson Angulo, aos nove, ter empatado a partida, que praticamente tinha começado com o golo de Leroy Sané, aos dois.

Apesar de derrotada, a seleção germânica, campeã mundial em 1954, 1974, 1990 e 2014, vence o agrupamento, com os mesmos seis pontos da Costa do Marfim, que hoje se impôs por 2-0, com dois golos de Nicolas Pépé, aos sete e 64 minutos, frente a Curaçau, que termina a estreia em mundiais com um ponto.

Após 56 jogos, e no 15.º dia de competição, Costa do Marfim e Equador (Grupo E), juntaram-se à Alemanha, bem como a México e África do Sul (Grupo A), Suíça, Canadá e Bósnia-Herzegovina (B), Brasil e Marrocos (C), Estados Unidos (D), França e Noruega (I), Argentina (J) e Colômbia (K).

O Equador, segundo na qualificação sul-americana para o Mundial2026, garante uma das vagas para os oito melhores terceiros classificados na fase de grupos, depois da Bósnia-Herzegovina, que também conquistou quatro pontos (e pior diferença de golos, com 5-6 contra 2-2 dos equatorianos).