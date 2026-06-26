Valor mediano da avaliação bancária de habitação bate novo máximo

O mercado habitacional da Madeira continua a valorizar-se a um ritmo superior ao do resto do país. Em Maio de 2026, o valor mediano de avaliação bancária de habitação na Região situou-se nos 2.598 €/m², mais 31 euros do que em Abril (+1,2%) e 444 euros acima do registado no mesmo mês do ano anterior (+20,6%), de acordo com os dados hoje divulgados pela DREM e pelo INE. Em Portugal, a subida homóloga ficou-se pelos 17,1%, com o metro quadrado a custar, em mediana, 2.208 euros.

Por tipo de imóvel, os apartamentos lideraram a valorização, atingindo os 2.882 €/m² - mais 3,0% do que em Abril e 21,0% acima de Maio de 2025. Já as moradias fixaram-se nos 2.159 €/m², com uma ligeira quebra mensal de 3,5%, mas ainda 13,6% acima do valor registado há um ano.

De acordo com a DREM, no Funchal, a avaliação bancária mediana chegou aos 2.982 €/m², praticamente estável face ao mês anterior (+0,1%), mas 18,2% mais cara do que em Maio de 2025, o que representa, em termos absolutos, mais 459 euros por metro quadrado num só ano.

Os outros dois concelhos com observações suficientes para apuramento da mediana contam histórias distintas. Santa Cruz foi o mais dinâmico: 2.586 €/m², com uma valorização mensal de 2,4% e uma subida homóloga de 25,3%, a mais expressiva de toda a Região; e Câmara de Lobos manteve-se estável em cadeia (0,0%), mas acumulou um crescimento de 9,4% face ao mesmo mês do ano passado, ficando nos 2.402 €/m².

No contexto nacional, a RAM ocupa a quarta posição entre as nove regiões NUTS II, atrás da Grande Lisboa (3.321 €/m²), do Algarve (2.906 €/m²) e da Península de Setúbal (2.722 €/m²), mas com uma variação homóloga superior a quase todas, com excepção da Península de Setúbal (+22,5%) registou uma subida anual mais acentuada.

O número de avaliações bancárias realizadas na Região reforça a dinâmica do mercado: em Maio de 2026 foram contabilizadas 706 avaliações, sendo 346 de apartamentos e 360 de moradias, mais 22 do que em Abril (+3,2%) e 11,0% acima do total registado em Maio de 2025. Em Portugal, o crescimento homólogo do número de avaliações foi bem mais contido, situando-se em apenas 0,8%.