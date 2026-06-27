Fortes chuvas atingem o Japão com aproximação de duas tempestades tropicais

Fortes chuvas provocaram hoje inundações em partes do oeste do Japão, numa altura em que duas tempestades tropicais se aproximavam, somando-se a uma frente de chuva sazonal que já tinha chegado ao país.

A tempestade Mekkhala, com rajadas que podem atingir os 144 quilómetros por hora (km/h), estava ao largo da costa oeste da remota ilha de Amami, no sul do Japão, ao final da tarde de sexta-feira, enquanto seguia para nordeste, informou a Agência Meteorológica do Japão (JMA, na sigla em inglês).

Outra tempestade, Higos, estava a passar perto e espera-se que as duas tempestades cheguem hoje à região de Tóquio, trazendo chuvas fortes, acrescentou a JMA.

Caso a Mekkhala e a Higos se juntem, poderão provocar o efeito Fujiwhara, que ocorre quando duas tempestades interagem, tornando os movimentos e a intensidade difíceis de prever.

Na manhã de sexta-feira, um homem ficou ferido ao cair num rio em Nara, de acordo com a emissora pública japonesa NHK.

Imagens televisivas de Quioto mostraram o rio Kamo a transbordar com água barrenta. Foi emitido um alerta de inundação em partes de Quioto, Osaka e outras áreas do oeste do Japão.

A região de Quioto recomendou a retirada de vários milhares de habitantes, alertando para potenciais deslizamentos de terra.

Quioto e Osaka anunciaram que os níveis dos principais cursos de água estavam a subir, apelando para a vigilância face ao risco de inundações.

A Agência de Gestão de Incêndios e Desastres informou que mais de 30 casas foram inundadas em Nara e Hiroshima na sexta-feira. As fortes chuvas também interromperam operações de comboio e voos na região.

Mais de 100 voos foram cancelados na sexta-feira, à medida que duas tempestades tropicais se aproximam do Japão, tendo as autoridades recomendado a evacuação de certas zonas devido ao risco de inundações e deslizamentos de terra.

As companhias Japan Airlines e All Nippon Airways cancelaram, respetivamente, 70 e 50 voos com destino e provenientes das regiões de Okinawa e Kagoshima.

O exército japonês chegou mesmo a cancelar o primeiro voo previsto de um avião V-22 Osprey com destino à ilha de Miyako, que se inseria no âmbito de exercícios conjuntos com os Estados Unidos, informou a agência de notícias japonesa Kyodo.