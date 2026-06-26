Francisco Coelho é o convidado da 'Tropical Beats' no Calhau Beach Club

As Tropical Beats regressam ao Calhau Beach Club, no hotel Saccharum, no próximo 11 de Julho, para mais um final de tarde em que a música e o pôr do sol voltam a marcar o ritmo da costa sul da Madeira. O convidado desta edição é Francisco Coelho, DJ português reconhecido pela selecção musical apurada e pela capacidade de transformar cada atuação numa verdadeira viagem por diferentes épocas, estilos e sonoridades.

Colecionador de discos e profundo conhecedor da música de dança, Francisco Coelho promete um sunset marcado por uma selecção eclética, que cruza raridades, clássicos e novas descobertas. Presença habitual em clubes de referência como Lux Frágil, Indústria e Plano B, leva às Tropical Beats uma selecção musical marcada pelo groove, pela autenticidade e pelo prazer da descoberta.

O alinhamento da tarde arranca às 16h00 com Nelson Caires, que dará lugar a Francisco Coelho às 18h00, num DJ set pensado para acompanhar o pôr do sol entre ritmos envolventes e sonoridades inesperadas. A partir das 20h00, Pita assume os comandos da cabine para prolongar a energia até ao cair da noite.

Além da música, o Calhau Beach Club convida os visitantes a desfrutar da sua oferta gastronómica inspirada nas cozinhas da América Latina, Sudeste Asiático e África Austral, num ambiente descontraído junto ao mar. "Ceviches frescos, baos artesanais, pratos leves e cocktails de assinatura complementam uma experiência onde o mar, a gastronomia e a música se encontram em perfeita harmonia. Com uma decoração em madeira, bambu e fibras naturais, sofás confortáveis e camas balinesas, o espaço proporciona um ambiente descontraído, ideal para aproveitar os dias mais longos do verão madeirense", refere.