Jogo entre França e Iraque suspenso por alerta de tempestade

O jogo entre França e Iraque, da segunda jornada do Grupo I do Mundial2026 de futebol, foi suspenso ao intervalo, devido a um alerta de tempestade, com a saída dos espetadores do recinto de Filadélfia, nos Estados Unidos.

Após o atraso na abertura das portas do recinto na Pensilvânia, devido ao risco de trovoadas, o jogo teve início à hora prevista, às 22:00 em Lisboa, com a França a chegar à vantagem ao intervalo, por 1-0, com um golo de Kylian Mbappé, aos 14 minutos, sem que o encontro fosse reatado após a interrupção.

"Uma tempestade severa está a aproximar-se", lia-se numa mensagem emitida nos ecrãs do Estádio Lincoln Financial Field, enquanto a maioria do público abandonava as bancadas.

Em caso de triunfo, os gauleses, campeões do mundo em 1998 e 2018, asseguram um lugar nos 16 avos de final, num agrupamento que conta ainda com a Noruega, que goleou os iraquianos por 4-1 na primeira jornada e, nesta ronda, defronta o Senegal.