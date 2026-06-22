Portugal realiza último treino antes do duelo com Uzbequistão

A seleção portuguesa de futebol realiza hoje o último treino antes do jogo com o Uzbequistão, da segunda jornada do Grupo K do Mundial2026, no dia em que viaja para Houston.

Portugal tem uma sessão de trabalho agendada para o Gardens North County District Park, em Palm Beach, local de estágio durante o Campeonato do Mundo, para as 10:00 locais (15:00 de Lisboa), com 15 minutos abertos à comunicação social.

A presença do central Tomás Araújo no treino é a principal dúvida, uma vez que, desde a estreia com a República Democrática do Congo (1-1), em que foi titular, ainda não treinou com a equipa, realizando trabalho individualizado.

Ao início da tarde, a formação orientada pelo selecionador Roberto Martínez viaja para Houston, cidade que volta a acolher a partida da equipa das 'quinas'.

Mais tarde, pelas 18:45 locais (00:45 de 23 de junho em Lisboa), o selecionador e um jogador a designar vão fazer a antevisão da partida com o Uzbequistão já no Estádio NRG, que, tal como na primeira jornada, vai receber o jogo de Portugal.

A seleção lusa defronta o Uzbequistão na terça-feira, em Houston, com início agendado para as 12:00 (18:00), numa partida que será dirigida pelo marroquino Jalad Jayed.

O grupo fica fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19:30 (00:30 de 28 de junho em Lisboa).

Após a primeira jornada, a Colômbia lidera o Grupo K com três pontos, seguida de Portugal e RD Congo, ambos com um, enquanto o Uzbequistão, a viver o seu primeiro Campeonato do Mundo, ainda segue sem pontos.

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer até 19 de julho, nos Estados Unidos, no México e no Canadá.