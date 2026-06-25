Forças Armadas portuguesas disponíveis para apoio médico e acções de repatriamento

As Forças Armadas portuguesas podem disponibilizar à Venezuela meios aéreos para transporte de pessoas e equipamentos e ações repatriamento, apoio médico e logístico, segundo um comunicado do Ministério da Defesa Nacional hoje divulgado.

"Na sequência dos sismos registados na Venezuela, o Ministério da Defesa Nacional informa que as Forças Armadas estão disponíveis para assegurar meios aéreos para transporte de pessoas e equipamentos, ações de repatriamento e apoio médico e logístico às populações afetadas", refere o comunicado.

O apoio será disponibilizado "em coordenação com o MNE e de acordo com as solicitações efetuadas em cada momento", acrescenta o minitério liderado por Nuno Melo, no comunicado.

Dois grandes sismos foram registados na Venezuela, na quarta-feira, causando pelo menos 32 mortos e mais de 700 feridos, segundo balanço oficial provisório.

O primeiro sismo de magnitude 7,2 ocorreu a cerca de 200 quilómetros de Caracas, seguido por um segundo de magnitude 7,5 e por cerca de 20 réplicas, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Dezenas de edifícios ruíram ou ficaram gravemente danificados na região de La Guaira, a norte de Caracas, uma das mais afetadas.

As autoridades venezuelanas decretaram o estado de emergência.