PS Porto Santo reafirma compromisso com valores e critica "falsas promessas" no Dia do Município

No Dia do Município do Porto Santo, a deputada municipal do Partido Socialista Sofia Dias marcou a sessão comemorativa com um discurso que combinou reconhecimento do trabalho já feito, defesa intransigente de valores políticos e um apelo à convergência em torno do interesse coletivo da ilha.

Começando por enquadrar a data como "um dia que não é apenas de invocação, é também de reconhecimento, de responsabilidade e de compromisso", Sofia Dias destacou a resiliência do povo portossantense como o traço mais identitário do município. "O Porto Santo é, antes de mais, o reflexo do seu povo, um povo resiliente, trabalhador e profundamente ligado às suas raízes", afirmou.

A deputada fez um balanço do percurso do Partido Socialista enquanto força com responsabilidades governativas no município, sublinhando que o trabalho desenvolvido assentou em "prioridades claras: a valorização das pessoas, o investimento na educação e a promoção do direito à habitação".

Na área da educação, Sofia Dias defendeu que o compromisso assumido foi o de "criar melhores condições para as pessoas, entendendo que uma comunidade mais qualificada é também uma comunidade mais preparada para o futuro." Quanto à habitação, a deputada destacou as políticas orientadas para responder "a necessidades concretas das famílias portossantenses, com políticas orientadas para a dignidade, a estabilidade e a coesão social", realçou.

No papel de oposição que hoje desempenha, Sofia Dias não evitou uma crítica velada às práticas que considera contrárias à ética política. Com uma pergunta retórica: "A verdade, a responsabilidade e o respeito democrático dão votos?" e respondeu: "Não". A deputada defendeu que o PS opta deliberadamente por um caminho mais exigente.

"A nossa matriz vai muito mais além do que efetuar falsas promessas, prometendo aquilo que nunca se poderá cumprir. Seria mais fácil percorrer esses caminhos para atingir melhores resultados eleitorais, é certo. No entanto, preferimos optar pela dignidade e pela manutenção de valores que não se contam em listas de votos", afirmou Sofia Dias.

A terminar, a deputada deixou um apelo à superação das divisões partidárias em nome do Porto Santo. "Mais do que diferenças políticas, neste dia o que deve prevalecer é aquilo que nos junta: o amor ao Porto Santo e a vontade de o ver crescer, prosperar e afirmar-se", concluiu Sofia Dias, reafirmando que o papel dos deputados municipais socialistas passa por "contribuir de forma construtiva, com sentido de responsabilidade e compromisso com o interesse público".