Santa Cruz acolhe o fado de Amália com casa cheia

A praça Padre Patrocínio Alves, em Santa Cruz, transformou-se neste serão em 'Casa d’Amália’.

FF, Lenita Gentil e André Amaro trouxeram ao palco um tributo a Amália Rodrigues, num formato que recria o espírito intimista das célebres tertúlias da artista.

Inspirado nos serões da casa de Amália Rodrigues — onde a fadista reunia poetas, músicos, actores e pintores em longas noites de partilha artística — o espectáculo apresentado em Santa Cruz é uma extensão do programa da RTP1 ‘Em Casa d’Amália’, concebido para celebrar o legado da artista e a cultura do fado.

O concerto, integrado nas Festas do Concelho, confirmou-se como um dos momentos de maior adesão do programa festivo, juntando música, memória e homenagem num registo de proximidade com o público.fot