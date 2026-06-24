Albuquerque promete bancada para o Estrela da Calheta no próximo Orçamento
Miguel Albuquerque anunciou, na sessão comemorativa dos 524 anos da Calheta, que a construção da bancada do Estrela da Calheta será inscrita no próximo Orçamento Regional.
A garantia surgiu depois de Doroteia Leça ter recordado compromissos assumidos para o concelho. O presidente do Governo rejeitou a ideia de promessa não cumprida e deixou a resposta perante os sócios, simpatizantes e atletas do clube.
“Vamos fazer a bancada. Vamos meter a bancada do Estrela no próximo Orçamento”, afirmou.
Albuquerque explicou ainda que algumas obras estruturantes serão financiadas através da renegociação das PPP, à semelhança do que já aconteceu anteriormente, permitindo amortizar investimentos ao longo de vários anos sem colocar em causa os sectores sociais do Orçamento Regional.
No final, deixou elogios à presidente da Câmara da Calheta, afirmando que Doroteia Leça “não é apenas simpática”, mas também “competente”.
“Pode contar comigo”, concluiu.