José Manuel Bolieiro substitui Miguel Albuquerque na Mesa do Congresso

A ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque vai encabeçar a lista da direção para o Conselho Nacional e José Manuel Bolieiro substituirá Miguel Albuquerque na presidência da Mesa do Congresso.

Luís Montenegro anunciou os principais nomes para os órgãos nacionais perante o 43.º Congresso do PSD, que se reúne até domingo no Velódromo de Sangalhos, em Anadia (Aveiro).

Miguel Albuquerque anunciou, minutos antes, que tinha tomado a decisão pessoal de não se recandidatar à presidência da Mesa do Congresso, cargo que ocupa desde que Luís Montenegro é líder do PSD, em 2022.