SANAS Madeira distinguido com galardão europeu de busca e salvamento

O SANAS Madeira foi distinguido com mais um galardão europeu na área da busca e salvamento marítimo (SAR – Search and Rescue), um reconhecimento atribuído através da Global Media Ltd, do Reino Unido.

A organização madeirense, em comunicado, destaca o prémio como resultado do trabalho desenvolvido pela sua equipa nos últimos anos, período em que considera ter conseguido reorganizar e reforçar a sua capacidade de resposta, tornando a estrutura "muito eficaz".

Este é o segundo reconhecimento de relevo recebido pelo SANAS Madeira nos últimos anos. Há dois anos, a organização foi considerada a entidade de busca e salvamento com a maior taxa de sucesso a nível europeu.

Em comunicado, o SANAS Madeira salienta que estes reconhecimentos constituem motivo de orgulho não apenas para a organização, mas também para a Região Autónoma da Madeira e para Portugal.