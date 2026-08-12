Peregrinação portuguesa à JMJ Seul 2027 já tem mais de mil inscritos

A peregrinação à Jornada Mundial da Juventude Seul 2027 promovida pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) ultrapassou hoje os mil inscritos, anunciou a Igreja católica portuguesa.

Anunciada no final da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa, em agosto de 2023, a JMJ Seul 2027 decorre entre 03 e 08 de agosto de 2027 na capital da Coreia do Sul e pretende reunir jovens católicos de todo o mundo.

Em comunicado, a CEP anunciou hoje que a peregrinação promovida pelo seu Departamento Nacional da Pastoral Juvenil (DNPJ), intitulada "Vamos Juntos à JMJ Seul 2027", ultrapassou a marca dos mil inscritos, número que "traduz o desejo de muitos jovens portugueses de começar, desde já, a fazer caminho" rumo à JMJ na Coreia do Sul.

"Chegar aos 1000 inscritos neste Dia Internacional da Juventude é perceber que há mil jovens que, a partir de diferentes lugares, comunidades e histórias, estão a dizer: vamos juntos", disse Pedro Carvalho, diretor do DNPJ, citado na nota da CEP.

A DNPJ pretende que a participação portuguesa na JMJ Seul 2027 seja entendida, "não apenas como uma viagem até à Coreia do Sul, mas como um caminho que começa agora, envolvendo dioceses, movimentos, congregações, associações, comunidades e famílias", lê-se no comunicado da organização da Igreja católica em Portugal.

"A JMJ começa muito antes de Seul. Começa quando um jovem decide participar, quando uma comunidade se mobiliza e quando começamos a preparar o coração para aquilo que vamos viver", acrescentou Pedro Carvalho.

Lisboa recebeu a última edição da JMJ, entre os dias 01 e 06 de agosto de 2023, com uma participação estimada em cerca de 1,5 milhões de jovens de todo o mundo e a presença do Papa Francisco.

As JMJ nasceram por iniciativa do Papa João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.

A primeira edição aconteceu em 1986, em Roma, tendo já passado por Buenos Aires (1987), Santiago de Compostela (1989), Czestochowa (1991), Denver (1993), Manila (1995), Paris (1997), Roma (2000), Toronto (2002), Colónia (2005), Sidney (2008), Madrid (2011), Rio de Janeiro (2013), Cracóvia (2016), Panamá (2019) e Lisboa (2023).