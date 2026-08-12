Forças ucranianas alegam ter atingido quatro navios de guerra russos no mar Negro

A Ucrânia alegou hoje ter atingido quatro navios de guerra russos, durante os ataques na noite anterior contra a base naval de Novorossiysk, na costa do mar Negro.

O Estado-Maior da Ucrânia informou na rede social Telegram que, de acordo com informações preliminares, "quatro navios de guerra das forças agressoras russas sofreram danos de diferentes graus" nos ataques dirigidos a Novorossiysk, no sul da Rússia.

De acordo com os militares ucranianos, trata-se das duas fragatas do Projeto 11356, "Almirante Makarov" e "Almirante Essen", da corveta de mísseis do Projeto 21631 "Buyan-M" e da lancha de patrulha do Projeto 22160 "Vasily Bykov".

O Serviço de Segurança do Estado (SBU) referiu, no Telegram, que as duas fragatas transportavam mísseis Kalibr.

Indicou que foram ainda atingidos um radar do sistema de mísseis antiaéreos S-300, uma unidade móvel de controlo de tiro no cais 2 do porto de Novorossiysk, o acesso ao túnel do terminal petrolífero Sheskharis e a infraestrutura dos cais 3, 6 e 7.

Horas antes, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tinha declarado que o ataque conseguiu danificar "posições de defesa aérea russas, docas e infraestruturas portuárias", mas não tinha revelado a extensão da operação.

Segundo o líder ucraniano, a base naval de Novorossiysk, na região de Krasnodar, é o "último bastião da Frota Russa do Mar Negro", situada a mais de 300 quilómetros da linha da frente e numa área que alberga também um importante terminal petrolífero internacional e instalações de armazenamento e escoamento de cereais.

O SBU salientou a "importância estratégica" deste ataque para a Ucrânia, que deseja reduzir ainda mais a capacidade da Rússia de controlar as águas do mar Negro e utilizar a sua frota para lançar ofensivas em solo ucraniano.

Zelensky ordenou a realização desta operação conjunta pelo SBU, Estado-Maior, Informações Militares (GUR), Serviço Estatal de Guarda de Fronteiras, Marinha Ucraniana e outros componentes das Forças Armadas.

Foram usados drones ucranianos, drones lançadores de 'rockets' Palianitsia, mísseis Neptune e sistemas marítimos não tripulados.

"A frota de ocupação e todas as infraestruturas que a apoiam não estarão seguras enquanto a agressão russa continuar. A guerra deve parar e todas as propostas diplomáticas apropriadas estão em cima da mesa", reiterou hoje Zelensky.

Segundo as autoridades russas, os ataques resultaram em duas mortes.

O governador de Krasnodar, Veniamin Kondratiev, detalhou que, durante a última noite, as defesas aéreas russas repeliram "um ataque massivo de centenas de drones" que "infelizmente causou mortes e feridos", incluindo um rapaz de 8 anos em Novorossisk.

A Ucrânia lançou uma intensa campanha militar de 40 dias contra a retaguarda russa em 25 de junho, à qual Moscovo respondeu com ataques em grande escala de mísseis balísticos contra Kiev e a cidade portuária de Odessa, no sul da Ucrânia, também situada na costa do mar Negro.