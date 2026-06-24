Dívida bruta regional caiu quase 157 milhões de euros em um ano

A dívida bruta da Administração Pública Regional da Madeira (ARM) registou uma redução significativa em termos anuais. No final dos primeiros três meses de 2026, o stock situava-se em 4.843,3 milhões de euros, o que representa uma descida de 156,9 milhões de euros (-3,1%) face ao período homólogo, de acordo com os dados divulgados hoje pela Direção Regional de Estatística da Madeira sobre as finanças públicas regionais.

Segundo explica, a diminuição homóloga resulta, em parte, de uma operação de amortização efectiva de dívida realizada no final de 2025, financiada com receitas próprias da Região. Em termos trimestrais, a variação foi praticamente nula, com um ligeiro aumento de 11,2 milhões de euros (+0,2%) face ao final do trimestre anterior (4.º trimestre de 2025).

A dívida líquida de depósito, indicador que desconta os montantes depositados nos bancos residentes e que reflecte de forma mais precisa a exposição financeira efectiva da Região, situou-se nos 4.526,9 milhões de euros, tendo recuado 111,6 milhões de euros (-2,4%) em termos homólogos e 60,6 milhões de euros (-1,3%) face ao trimestre anterior.

Segundo a DREM, na composição da dívida por instrumento financeiro, destaca-se uma alteração relevante: o peso dos empréstimos diminuiu de 38,8% para 35,8% entre o primeiro trimestre de 2025 e o mesmo período de 2026, enquanto a dívida titulada, nomeadamente obrigações e outros títulos de dívida, aumentou a sua representatividade de 61,2% para 64,2%. Esta evolução reflecte uma tendência de diversificação dos instrumentos de financiamento da Região nos mercados de capitais.

Quanto à distribuição por entidade emitente, o Governo Regional continua a concentrar a esmagadora maioria da dívida, com 97,8% do total, face aos 97,1% registados no período homólogo. As Empresas Públicas classificadas no perímetro da Administração Pública Regional viram o seu peso recuar de 2,9% para 2,2%, num sinal de contenção do endividamento no sector empresarial público regional que marca as finanças públicas nos últimos anos.

Os dados revelam, no conjunto, uma trajectória de consolidação das finanças públicas da Madeira, com a Região a reduzir o seu stock de dívida pelo segundo ano consecutivo em termos anuais, suportada numa estratégia de amortização com recurso a receitas próprias em vez de novo endividamento.