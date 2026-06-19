DTIM promove debate sobre Inteligência Artificial

A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação da Madeira (DTIM) promoveu, no passado dia 17 de Junho, mais uma sessão do seu ciclo de webinars dedicados à Inteligência Artificial, desta vez subordinada ao tema 'Pedagogia Digital na Era da Inteligência Artificial', reunindo especialistas de Portugal e do Brasil para reflectir sobre os desafios e oportunidades da transformação digital no ensino.

A iniciativa contou com a participação da investigadora da Universidade Federal de Santa Catarina e directora de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Palhoça, Andréia de Bem Machado, e teve como convidado especial o secretário de Educação daquele município brasileiro, Gean Medeiros. Durante a sua intervenção, o responsável apresentou a estratégia educativa implementada em Palhoça, município que, segundo referiu, enfrenta desafios semelhantes aos de outros territórios que procuram modernizar os seus sistemas de ensino, apostando na inclusão e na integração das tecnologias digitais no processo educativo.

Gean Medeiros sublinhou que a transformação digital não passa apenas pela disponibilização de equipamentos tecnológicos, defendendo que o verdadeiro impacto depende de uma mudança nas práticas pedagógicas e de um forte investimento na formação dos docentes.

Entre as medidas destacadas estiveram a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na área da Computação, a criação de ambientes tecnológicos flexíveis, incluindo laboratórios itinerantes, e programas estruturados de capacitação para professores.

O secretário alertou ainda que experiências anteriores demonstram que a tecnologia, sem uma estratégia pedagógica adequada e sem preparação dos profissionais de ensino, dificilmente produz resultados efetivos na aprendizagem dos alunos.

Segundo o comunicado remetido, o webinar registou cerca de 58 inscritos e reuniu participantes de várias geografias, incluindo Portugal continental, Madeira, Açores, Brasil e Argentina.