Dívidas do SESARAM aos taxistas em debate na Assembleia

A apreciação na generalidade do projeto de resolução, da autoria do JPP, intitulado ‘recomenda ao Governo Regional a regularização urgente e o cumprimento dos prazos de pagamento aos profissionais de táxi pelo serviço de transporte de doentes não urgentes’, foi o primeiro tema de polémica nos trabalho em plenário da Assembleia Legislativa da Madeira.

O partido proponente, por Alfredo Gouveia, fala em falhas graves, que os pagamentos, que deveriam ser a 90 dias, são a um prazo muito maior, tendo sido registados, em Março, pagamentos relativos a 2025.

O PS, através de Marta Freitas, pede rigor e diz conhecer taxistas à espera de pagamento há mais de um ano, Afirma que o SESARAM tem um passivo alto e pergunta qual é o valor total em dívida.

O PSD, primeiro por Vera Duarte e depois por Jaime Filipe Ramos, reconhecem os problemas, que é necessário melhorar, mas contestam os argumentos da oposição. O líder parlamentar diz mesmo que o SESARAM presta melhor serviço do que o verificado no continente, algo contestado, em especial, pelo PS.

Maio Camelo (IL) concorda que a situação é grave, mas lembra que o recomendado pelo JPP já existe na lei, é uma questão de a cumprir.

Paulo Alves (JPP) considerou o atraso nos pagamentos “uma jugada do SESARAM”, afirmação muito contestada pelo PSD.

Hugo Nunes (Chega) questiona o efeito da burocracia na vida das pessoas.

Quem está a gozar com avida das pessoas é o SESARAM. Élvio Sousa fala na “pouca-vergonha” das dívidas a enfermeiros, médicos e outro pessoal, falhas em medicamentos, corte em fisioterapia, são apenas exemplos.