Portugal cai na primeira ronda de equipas de espada nos Europeus de esgrima

Portugal foi ontem afastado na primeira ronda da competição de equipas masculinas de espada nos Europeus de esgrima, caindo perante a Espanha na ronda de 32, em Antony, em França.

Filipe Frazão, Max Rod e Miguel Frazão não conseguiram contrariar o favoritismo do rival ibérico e perderam com Alvaro Calleja, Yulen Pereira e Manuel Bargues, por 37-34.

A seleção portuguesa tem conseguido um desempenho discreto nos Europeus, nos quais só Filipe Frazão atingiu os quartos de final, na espada, enquanto Marta Caride acabou eliminada nos 32 avos de final, em florete.