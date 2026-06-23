Ricardo Miranda defende mais espírito de equipa em Portugal e acredita na resposta da selecção

A análise ao empate de Portugal diante da República Democrática do Congo marcou o debate promovido pela TSF-Madeira na Fan Zone Mundial, instalada no Largo da Restauração, onde um auditório improvisado reuniu adeptos e convidados para discutir o percurso da selecção nacional.

Entre os participantes esteve Ricardo Miranda, presidente da Associação Desportiva da Camacha, que considerou que a principal diferença esteve na atitude competitiva demonstrada em campo, defendendo que o talento individual dos portugueses não foi acompanhado pela mesma capacidade colectiva.

“Se Portugal tivesse metade da vontade de Cabo Verde, o jogo estava ganho”, afirmou, numa das intervenções que mais marcou a conversa.

Para o dirigente desportivo, Portugal dispõe de jogadores de enorme qualidade, mas isso, por si só, não garante vitórias.

“Portugal tem uma qualidade muito acima da média e individualidades muito acima da média. Mas quem anda no futebol e no desporto sabe que isso não chega para ganhar.”

Ricardo Miranda sustentou que o encontro evidenciou uma equipa demasiado dependente das capacidades individuais, faltando maior união dentro das quatro linhas.

“Uma coisa é termos individualidades realmente estratosféricas, como temos. Outra coisa é termos uma equipa. E acho que o que faltou a Portugal nesse jogo foi, efectivamente, ser uma equipa.”

Apesar das críticas, mostrou-se optimista quanto ao restante percurso da selecção portuguesa na competição.

“Não tenho qualquer dúvida de que Portugal, com a qualidade individual que possui, se conseguir essa união e esse pragmatismo, tem todas as condições para chegar longe.”

O debate contou igualmente com a participação do presidente da Associação de Futebol da Madeira, Rui Coelho, que centrou a sua intervenção no papel de Cristiano Ronaldo, analisando a influência do capitão na equipa nacional, numa conversa que antecedeu o encontro entre Portugal e Uzbequistão e que reuniu dezenas de adeptos na Fan Zone criada para acompanhar o Mundial.