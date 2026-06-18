Comissão de Finalistas do ISAL promove XIX Edição da Bênção e Queima das Fitas

Os alunos finalistas das licenciaturas em Gestão de Empresas e em Turismo do Instituto Superior de Administração e Línguas (ISAL) celebram, este sábado, dia 20 de junho, a cerimónia da Bênção e Queima das Fitas.

A iniciativa, organizada pela Comissão de Finalistas do ISAL, terá lugar na Igreja do Colégio, com início às 13h30. Os alunos, acompanhados pelos padrinhos dos respetivos cursos, a Dr.ª Cláudia Afonso, da Licenciatura em Gestão de Empresas, e o Dr. Pedro Nunes, da Licenciatura em Turismo, participarão no tradicional ritual da Bênção e Queima das Fitas do ISAL.

Numa nota remetida à imprensa, sabe-se que o encontro dos finalistas e dos padrinhos está marcado para as 12h45, nas instalações do ISAL. De seguida, será realizada um cortejo em direção à Igreja do Colégio, ao qual se juntarão as entidades oficiais, corpo docente e não docente do ISAL, bem como os familiares e amigos dos finalistas.

A cerimónia religiosa decorrerá entre as 13h30 e as 14h30, na Igreja do Colégio, e será presidia pelo Sr. Padre Carlos Almada. Seguir-se-ão várias as intervenções.

A Comissão de Finalistas convida toda a comunidade a participar neste momento solene e a acompanhar os alunos finalistas no encerramento desta importante etapa académica.