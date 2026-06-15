Cruz Vermelha promove nova edição do 'Socorrer Brincando' na Madeira

A Delegação da Madeira da Cruz Vermelha Portuguesa vai organizar a 12.ª edição da iniciativa 'Socorrer Brincando', dirigida a crianças entre os 8 e os 12 anos.

O programa inclui cinco acções de formação gratuitas, com a duração total de nove horas cada, a decorrer nas instalações da Delegação, em diferentes períodos entre Julho eSetembro. Cada sessão terá um máximo de 15 participantes.

As acções estão calendarizadas da seguinte forma: de 7 a 9 de Julho, entre as 09h00 e as 12h00; de 21 a 23 de Julho, entre as 14h30 e as 17h30; de 4 a 6 de Agosto, entre as 09h00 e as 12h00; de 25 a 27 de Agosto, entre as 14h30 e as 17h30; e de 1 a 3 de Setembro, entre as 09h00 e as 12h00.

As inscrições decorrem até 30 de junho e podem ser efectuadas na sede da Delegação, na Rua das Mercês, 40, ou através do telefone 291 741 115 ou do email [email protected].