Exposição 'O Turismo é feito de Pessoas' abre no Plaza Madeira

O Plaza Madeira acolhe, de 18 de Junho a 9 de Julho, a exposição fotográfica 'O Turismo é feito de Pessoas', que reúne 20 fotografias ilustrativas de várias profissões turísticas.

Conforme explica o Plaza Madeira, os protagonistas são alunos da Rede de Escolas do Turismo de Portugal e o objectivo é sublinhar que o sucesso do turismo em Portugal é feito do talento, empenho e dedicação de milhares de profissionais que dia-a-dia fazem de Portugal um destino acolhedor e de excelência.

Esta é uma iniciativa do Turismo de Portugal, em parceria com a Associação Portuguesa de Centros Comerciais (APCC), que celebra o valor humano que sustenta o turismo nacional.

Ao acolher esta exposição, o Plaza Madeira dá palco à valorização das pessoas e das profissões ligadas ao turismo, proporcionando aos seus visitantes uma experiência cultural e inspiradora num espaço de grande proximidade com o público. Plaza Madeira

A inauguração é a 18 de Junho, às 17 horas, e conta com a com a presença da secretária regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes, do presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, da directora regional de Turismo, Bárbara Spínola, do presidente do Turismo de Portugal, Carlos Abade, da directora-executiva da APCC, Carla Pinto, do director da Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, Fernando Figueiredo, entre outros convidados.