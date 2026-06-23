Madeira Shopping recebe exposição 'Costurar gestos, espalhar sorrisos' do Programa Erasmus +

A exposição 'Costurar gestos, espalhar sorrisos', promovida pela DTIM - Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira, vai estar no Piso 0 do Madeira Shopping até dia 28 de Junho.

A inauguração assinalou o encerramento do percurso formativo desenvolvido no âmbito do projecto Erasmus+ 2025-1-PT01-KA121-ADU-000326184, integrado no domínio da Educação de Adultos, no dia 19 de Junho. Ao longo da iniciativa, os participantes tiveram oportunidade de desenvolver competências através de um atelier de costura criativa, sustentável e solidária, num contexto de aprendizagem colaborativa orientado para a partilha de experiências e de boas práticas.

A exposição reúne elementos que ilustram o trabalho realizado ao longo do projeto e inclui uma mostra fotográfica dedicada ao processo de confecção de brinquedos têxteis, criados com um propósito solidário e de serem enviados para Cabo Verde.